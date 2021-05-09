«Нью-Джерси» потерпел поражение от «Айлендерс» в матче НХЛ

У «островитян» отличились Джордан Эберле (19-я минута), Брок Нельсон дважды (30, 33), Кайл Палмиери (44) и Мэтью Барзал (45). А гости смогли ответить лишь точным броском Андреаса Юнссона (25).Белорусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович не набрал баллов за результативность и закончил игру с показателем полезности «0». В общей сложности он провел на льду 15 минут 51 секунду, успев за это время нанести один бросок по воротам, применить один силовой прием и один раз перехватить шайбу.Всего в 53 матчах нынешнего чемпионата Национальной хоккейной лиги белорус набрал 29 (16+13) очков по системе «гол плюс пас» при общем показателе полезности «-3». Белорус является третьим бомбардиром своей команды, уступая по этому показателю только Павлу Захе (34 балла) и Джеку Хьюзу (31).Заключительный матч сезона «Нью-Джерси Девилз», досрочно утративший шансы на попадание в Кубок Стэнли, проведет ночью 11 мая по нашему времени в гостях против «Филадельфии Флайерз».После завершения регулярного чемпионата НХЛ Егор Шарангович должен присоединиться к сборной Беларуси, которая готовится к чемпионату мира.