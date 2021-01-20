«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» в матче чемпионата НХЛ, Шарангович отметился результативной передачей

Белорус вновь играл в первом звене нападения вместе с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмиери. Шарангович провел на льду 18 минут 30 секунд, что оказалось самым большим наигрышем среди всех форвардов «Нью-Джерси Девилз», и, помимо того, что отметился ассистом, совершил силовой прием, заблокировал один бросок, выиграл три из восьми вбрасываний и дважды потерял шайбу.У «дьволов» отличились Трэвис Зэйджак (1-я минута), Джек Хьюз – дважды (25, 29) и Майлс Вуд (37). А в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» заброшенные шайбы на свой счет записали Крис Крайдер (23), Мика Зибанежад (33) и Филип Хитил (48).Следующий матч «Нью-Джерси Девилз», на данный момент имеющий пять очков из шести возможных, проведет ночью 22 января по нашему времени против «Нью-Йорк Айлендерс».Этот сезон Егор Шарангович, напомним, начинал в минском «Динамо», в составе которого являлся одним из лидеров. В подтверждение этого можно вспомнить, что в ряде встреч белорус был исполняющим обязанности капитана команды, а кроме того, долгое время входил в топ-5 снайперов Континентальной хоккейной лиги с 17 заброшенными шайбами. На отличную готовность молодого хоккеиста обратили внимание в «Нью-Джерси Девилз», которому принадлежат права на игрока, и клуб отозвал нападающего из стана «зубров» в свой состав.