«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию», Шарангович забросил победную шайбу

По ходу поединка подопечные Линди Раффа вели 3:0 и 4:3, оба раза позволили сопернику восстановить равновесие, но все-таки вырвали более чем трудовую викторию.Заброшенными шайбами в составе «дьяволов» отметились Нико Хишер (19-я минута), Павел Заха (23), Майлз Вуд (26), Коннор Кэррик (49), Егор Шарангович (53) и Михаил Мальцев (60, в пустые ворота). А у «Филадельфии» отличились Оскар Линдблом (26), Филипп Майерс (43), Клод Жиру (44) и Шон Кутюрье (53).Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел на площадке 18 минут 39 секунд. За это время он нанес два броска по воротам, сделал один перехват, заблокировал один бросок, один раз потерял шайбу, выиграл 50% вбрасываний из тех, в которых участвовал, и, главное, забросил одну из шайб. Белорус отличился при счете 4:4 и таким образом стал автором победного гола.Всего белорусский нападающий провел в сильнейшей хоккейной лиге мира 47 игр, в которых набрал 24 (12+12) очка по системе «гол плюс пас».Шарангович, дебютировавший в Национальной хоккейной лиге 15 января, – первый белорус, который выступает в НХЛ с сезона-2015/2016.