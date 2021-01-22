С начала этой зимы рыбакам, выходящим на лед, на спасательных станциях Минской городской организации ОСВОД выдают спасательные жилеты, сообщает «Минск-Новости».
Об этом сообщил на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий города председатель МГО ОСВОД Дмитрий Стаселько.
Он также добавил, что специалисты проводят профилактические мероприятия. Любителям зимней рыбалки напоминают о правилах безопасности, раздают информационные материалы.
– В зимний период доказала свою эффективность аэролодка «Пиранья». Она участвует не только в спасательных операциях, но и в профилактических мероприятиях на различных территориях, – отметил Дмитрий Стаселько.
Фото: БЕЛТА
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Нынешней зимой в Минске сотрудники ОСВОД стали предлагать рыбакам спасательные жилеты
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