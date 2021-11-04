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  2. Нынешнее поколение европейских политиков не знает, что делать ни с одной проблемой - Гигин

Нынешнее поколение европейских политиков не знает, что делать ни с одной проблемой - Гигин

Такую точку зрения озвучил сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание». 

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