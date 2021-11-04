Главная Нынешнее поколение европейских политиков не знает, что делать ни с одной проблемой - Гигин Опубликовано: 04.11.2021 13:25:37 220 Нынешнее поколение европейских политиков не знает, что делать ни с одной проблемой - Гигин Такую точку зрения озвучил сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание». Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: «Будни» на Альфа Радио мнение Гигин Европа Версия для печати Новости и статьи