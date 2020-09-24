Об этом на сочинском форуме нашему корреспонденту сказал председатель Союза журналистов Дагестана, секретарь СЖР по национальной прессе Али Камалов:
– Расскажу одну историю. В 2002 году мы открывали свой клуб журналистов и мебель для него заказали в Беларуси. И эта качественная мебель сохранилась у нас до сих пор. Кстати, купили мы ее в разы дешевле, чем у нас. Я к тому, что в вашей стране не так уж и плохо. Цены доступные, у людей есть работа. И я радовался за белорусских граждан. Работавшие у вас дагестанцы тоже говорят, что в Беларуси многое сделано для народа. Конечно, волнения бывают и, возможно, кому-то не всегда хватает хлеба и зрелищ. Но в любом случае, я думаю, надо самим развиваться, не рассчитывая на соседей и не оглядываясь по сторонам. То, что сегодня происходит в Беларуси, меня очень волнует. Если эти проблемы будут продолжаться, людям это ничего хорошего не принесет. Всякие катаклизмы, революции и перевороты впоследствии становятся для народа адом, а не раем. Поэтому нужно сохранить то, что имеете, сохранить себя, а не жить по зову или совету соседей. Не нужно самоуспокаиваться. Беларусь в покое не оставят. Народу, молодежи надо свои проблемы взять в свои руки и сказать: «Мы здесь живем. Это наша страна, наша Родина, и мы ее защитим».
Фото и видео Вероники ПОЛУБИНСКОЙ
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Нужно сохранить то, что имеете, сохранить себя, а не жить по зову или совету соседей – Али Камалов
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