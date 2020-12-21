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Нужно подняться на четвертый этаж: ученые нашли простой способ проверить здоровье сердца

Испанские ученые из Университетского госпиталя в Ла-Корунье назвали способ, который поможет самостоятельно определить, здорово ли сердце, пишет РИА Новости со ссылкой на Healthline.


Для этого нужно засечь время, которое нужно для того, чтобы подняться на четвертый этаж.

– Если вам нужно больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне, – рассказал врач Хесус Петейро.

Если на подъем уходит около минуты, а человек после этого не испытывает недомогания или сильной отдышки, то поводов для беспокойства нет.

Врачи обратили внимание, что этот метод не исключает необходимость регулярно проходить специализированные обследования, однако может вовремя указать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Фото: pixabay.com
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