«Нужно научиться ценить то, что мы имеем. А имеем мы очень много всего» - гомельчанка

«Я переживаю за Беларусь, - еле сдерживая слезы, говорит мне Ирина. – Никогда такого в независимой стране не было, чтобы люди вот так ссорились друг с другом. Из-за того, что их кто-то разделяет. Могут ведь люди и заблуждаться, а кого-то вводят в заблуждение. Хотят, говорят что-то изменить? Но кого и зачем?».



- Я пришла поддержать действующего Президента Александра Григорьевича. Почему? Можно говорить бесконечно. Я белоруска, мои родители, предки – все белорусы.



Человеку, всем людям, белорусам нужно научиться ценить то, что мы имеем. А имеем мы очень много всего. Ну, к примеру, у нас натуральные продукты, колбасы, молоко. Мы детей этим кормим. Не страшно выйти на улицу. Чисто, безумно чисто, красиво. Воздух чистый. Это… Мы пользуемся уважением в многих странах, у меня много друзей в России, Казахстане и в других странах. Они мне обрывают телефон: «Иди! Иди! Борись за Лукашенко! Борись за белорусов!» Представляете? Извините, может, сбивчиво говорю. Эмоции.



Конечно, для всех хорошим быть не можешь. Найдутся те, кто будет хаять, оскорблять, многого не понимая. Мы всегда хотим больше, чем имеем: зарплаты, благ, развлечений… Но при этом сами не хотят что-то делать, стараться, развиваться. При этом от Президента зависит все – от вопросов безопасности, спокойствия на улицах и до того, чтобы продукты в семьях были на каждом столе. Чего не хватает? Чего искать-то? Все есть.



Многое от самого человека зависит. Сам развивайся, делай что-то. Вот говорят: «Там лучше, там лучше». А ты там жил? Не на шопинг или в гости, на экскурсию ездил, а именно жил и работал.



В семье должен быть строгий отец. Если он не будет строгим, в семье будет беспорядок. Желаю моим родным белорусам оставаться такими же, добрыми, улыбчивыми, отзывчивыми, разумными. Вот все говорят, что белорусы не предают. Так и есть, белорусы не продают. Среди нас нет предателей.