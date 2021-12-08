Нужно ли пить витамин D? Отвечает консультант по питанию

Консультант по питанию, детокс-специалист и эксперт ЗОЖ Елена Хардина утверждает, что пить витамин D необходимо. И на это есть веские причины.

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Елена Хардина

фото из личного архива

Витамин D жирорастворимый, хорошо усваивается вместе с жирной пищей.

Важно отметить, что витамин Д является гормоноподобным, так как может самостоятельно синтезироваться организмом из ацетата и холестерина подобно всем стероидным гормонам. Его еще называют «витамином солнца», потому что его рецепторы расположены в 38 органах и тканях. Из этого можно сделать вывод, что дефицит данного витамина скажется на работе всего организма.

Витамин D и его метаболиты можно разделить на группу холекальциферола (витамин D3) и группу эргокальциферола (витамин D2).

Из них витамин D3 образуется главным образом в коже под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей, а источником витамина D2 служит пища. Обозначение D без указания цифровых индексов подразумевает суммарно D2 и D3.

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Основная роль витамина D в организме связана с регуляцией кальциевого обмена. Он контролирует данный процесс и способствует накоплению кальция в костной ткани и дентине. Это предотвращает развитие остеомаляции (размягчение) костей. Именно поэтому его всегда назначают беременным женщинам и детям.

Не рекомендуется просто так начинать восполнять витамин D из продуктов питания или же с помощью БАДов, так как негативно на работе всего организма скажется не только недостаток витамина, но и его избыток. А симптомы нехватки витамина Д очень схожи с простудными заболеваниями: вялость, сонливость, понижение работоспособности, боль в мышцах и костях, проблемы с зубами, снижение аппетита и т.д.

Именно поэтому узнать истинный показатель витамина Д можно с помощью анализа крови на 25-OH-D3. Уровень выражается в нанограммах на миллилитр: 20 нг/мл и менее – это острый дефицит витамина D, 21–30 нг/мл – нехватка и 31–100 нг/мл считается нормой.

И уже на основе этого подбирать дозировку с помощью калькулятора витамина D.

Как восполнить дефицит витамина Д

· Продукты питания: жирная рыба (семга, кета, горбуша), яйца, печень трески. Однако необходимо съедать достаточно большое количество продуктов питания, чтобы восполнить суточную норму витамина Д.

· Солнечные ванны: нахождение на открытом воздухе 15–30 минут с 10 до 15 часов. Однако далеко не каждый день может быть солнечным. Влияет и смог в городе. Смуглая кожа из-за меланина, который действует как солнцезащитный крем, не дает возможности получить достаточно витамина Д.

· БАДы – современная альтернатива и способ быстрого и качественного восполнения витамина Д.

Как принимать витамин Д

· Препарат принимают утром или в обед (первая половина дня), поскольку он может активно воздействовать на нервную систему и вызвать перевозбуждение и бессонницу. Особенно этот пункт касается детей.

· Поскольку витамин D относят к жирорастворимым, нужно вместе с препаратом съесть что-то жирное.