Голодание, разгрузочные дни, детокс – у этой методики похудения достаточно имен. Нутрициолог Евгения Колодкина считает, что интервальное голодание и есть та самая волшебная таблетка, которая помогает избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья.
Фото: rg.ru
Об особенностях такой диеты эксперт рассказала на своей странице в Instagram.
– Это происходит так. Снижается инсулин, а с ним и аппетит. Происходит потеря жира, снижается уровень сахара в крови и организм постепенно избавляется от тяги к сладкому. Вместе с тем понижается уровень холестерина, разгружаются органы желудочно-кишечного тракта и в целом очищается кишечник, – рассказала специалист.
Но в то же время голодание подходит не всем. К такому методу не стоит прибегать страдающим дефицитом массы тела, гипогликемией, переживающим сильный стресс. Также интервальное голодание противопоказано беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, пожилым людям в возрасте после 70 лет. Не стоит увлекаться такой диетой и тем, у кого есть заболевания ЖКТ, тиреотоксикоз, проблемы с сердечно-сосудистой системой, почечная недостаточность.
Нутрициолог поделилась эффективным способом интервального голодания:
5 через 2 – легкая версия для начинающих. На неделе: пять дней обычное питание, два – голод. В эти 2 дня прием пищи не более чем по 500 калорий.
16 через 8 – кушаем в промежутке восьми часов в сутках, 16 часов голодаем.
20 через 4 – для продвинутых в вопросах интервального голодания. Кушаем только 4 часа в день.
24 – сутки абсолютного голода.
36 – для суперпродвинутых. Чем дольше голод, чем мощнее обновление и омоложение организма.
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Нутрициолог рассказала об особенностях интервального голодания
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