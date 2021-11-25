Нутрициолог рассказала, как готовить картофель, чтобы не навредить фигуре

Картофель относится к семейству паслёновых. В его съедобных клубнях содержится крахмал, который представляет собой запасы глюкозы. Под воздействием пищеварительных ферментов крахмал преобразовывается сначала в декстрин, потом в мальтозу, и далее в глюкозу, которая всасывается в кровь. Поэтому про картофель ходят страшилки, а худеющие исключают его из рациона. Специально для sb.by нутрициолог Нелли Игнатенко рассказала, как его правильно приготовить, чтобы это не было пагубного влияния на здоровье и на вес.
Крахмал из сырых продуктов переваривается очень сложно, потому что находится внутри клеток с очень прочными стенками. А вот при нагревании клеточные стенки разрываются и крахмал становится доступным для переваривания. Но существуют некоторые виды крахмалов, которые наш организм не в состоянии расщепить до глюкозы. Такой резистентный крахмал проходит по кишечнику и, попадая в толстую кишку, питает полезную микрофлору.
Поэтому картофель нужно сначала сварить или запечь в мундире, а потом охладить. Данный процесс меняет внутреннюю структуру крахмала, превращая его в резистентный. Он не расщепляется в тонком кишечнике, а идет на корм полезным бактериям, в результате чего образуются продукты распада, благотворно влияющие на состояние стенок кишечника, помогающие нам становиться более устойчивыми к стрессу и в целом несущие много важных функций для нашего организма.
Крахмалистые овощи, в том числе картофель, – это источник сложных углеводов и клетчатки. Поэтому правильно приготовленный картофель приносит пользу.