Нутрициолог рассказала, как готовить картофель, чтобы не навредить фигуре

фото

pixabay.com

Нелли Игнатенко

фото из личного архива

Крахмал из сырых продуктов переваривается очень сложно, потому что находится внутри клеток с очень прочными стенками. А вот при нагревании клеточные стенки разрываются и крахмал становится доступным для переваривания. Но существуют некоторые виды крахмалов, которые наш организм не в состоянии расщепить до глюкозы. Такой резистентный крахмал проходит по кишечнику и, попадая в толстую кишку, питает полезную микрофлору.Поэтому картофель нужно сначала сварить или запечь в мундире, а потом охладить. Данный процесс меняет внутреннюю структуру крахмала, превращая его в резистентный. Он не расщепляется в тонком кишечнике, а идет на корм полезным бактериям, в результате чего образуются продукты распада, благотворно влияющие на состояние стенок кишечника, помогающие нам становиться более устойчивыми к стрессу и в целом несущие много важных функций для нашего организма.Крахмалистые овощи, в том числе картофель, – это источник сложных углеводов и клетчатки. Поэтому правильно приготовленный картофель приносит пользу.