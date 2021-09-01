Нутрициолог перечислила продукты, которые помогают избавиться от отеков

Многие думают, что, если выпить большое количество воды, на следующий день обязательно появятся отеки. Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале объяснила, правда это или миф, и назвала продукты, которые могут помочь справиться с этой проблемой.
Специалист подчеркнула, что отеки могут появляться сами по себе, а могут сигнализировать о нарушениях в организме.
– Это напрямую связано с питанием, работой желудочно-кишечного тракта и лимфатической системы, образом жизни, – объяснила Ксения Черная.
Нутрициолог пояснила, связано ли количество выпитой жидкости с появлением отеков:
– Наш организм на 80% состоит из воды, мы не можем так сильно отекать из-за нее. Другое дело, если в организме есть процессы, которые задерживают жидкость. Сама по себе вода у здорового человека никогда не будет провоцировать отеки. Если следовать норме и выпивать 1–1,5 литра воды в день, все будет хорошо, – сказала Ксения Черная.
По ее словам, при задержке жидкости в организме первым делом следует обратить внимание на свой рацион.
– Вредная еда и фастфуд могут вызывать отеки. Такие продукты отрицательно влияют на работу лимфатической системы. Также мы совершаем действия, которые блокируют очищение лимфатической системы. Например, используем дезодоранты и не позволяем себе потеть, – отметила она.
Специалист подчеркнула: избавиться от отеков помогут нормализация питания и изменение образа жизни. Также она назвала полезные продукты, которые могут помочь справиться с проблемой:
– Если это проблема с желчью и пузырем, то помогут клетчатка, большое количество зелени и специй, куркума. Если дело в дефиците аминокислот, то стоит обратить внимание на продукты, богатые белком, в том числе костный бульон. Это и группа продуктов, которые содержат витамин С: он выполняет роль антиоксиданта и обеспечивает мочегонное действие, очищает клетки сосудов и межклеточное пространство. Содержится в ягодах, шиповнике, брокколи, всех видах капусты и зелени, – дала рекомендации нутрициолог.
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