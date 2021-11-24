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Нутрициолог перечислила продукты, которые мешают уснуть

Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева рассказала, что продукты с высоким гликемическим индексом мешают быстро уснуть, пишет «Москва 24».


Эксперт посоветовала не есть перед сном сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости. Что касается напитков, по словам Айгуль Фазлыевой, в позднее время суток лучше не употреблять газировку, фруктовые соки и пиво. «Они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь. Как следствие, в скором времени появляется сильнейшее чувство голода», – уточнила врач. В списке нежелательных для употребления перед сном продуктов также есть говядина, баранина, свинина и свежие овощи.

Так что же лучше есть на ужин? Нутрициолог перечислила: тушеные овощи, зерновые, ферментированные продукты, рыбу или индейку на пару, цельнозерновые макароны.

Фото: pixabay.com
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