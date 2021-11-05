Нутрициолог объяснила, в каком виде нужно употреблять мед, чтобы сохранить его полезные свойства

Коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная рассказала, чем полезен мед и как правильно его употреблять.
Важным правилом специалист назвала уверенность в качестве происхождения меда.
– Я не сторонник того, чтобы покупать мед в обычных супермаркетах, который долгое время стоит там на прилавках и витринах под светом. Следует понимать, что, если мед в жидком виде, его уже несколько раз нагрели и термически обработали. А нагревая мед при температуре свыше 36–38 градусов, вы убиваете все его ценные и полезные вещества. Это касается и меда, который находится на прилавках, и того, что вы сами добавляете в чай, – пояснила нутрициолог в новом видео на своем YouTube-канале.
Она опровергла информацию о том, что чай с медом полезен. По ее словам, в таких случаях человек пьет обычный сладкий напиток.
– Важно помнить, что мед на 90% состоит из глюкозы и фруктозы примерно в равных пропорциях и только 10% приходится на полезные вещества, такие как аминокислоты и различные микроэлементы. При нагревании все они разрушаются. Остается чистая глюкоза и фруктоза, что, по сути, является сахаром, – отметила она.
Эксперт подчеркнула, что качественный липовый, каштановый либо изготовленный из полевых цветов мед в любом случае будет полезен за счет содержания микроэлементов.
Нутрициолог рассказала, в каком количестве можно употреблять мед. Аллергиков она призвала быть особенно внимательными и проверять, как был изготовлен продукт.
– Если вы имеете избыточный вес, есть инсулинорезистентность либо диабет, если есть проблемы с кишечником, кандидоз или молочница, то мед следует исключить совсем и заменить на более полезные продукты пчеловодств. Если упомянутых проблем нет, вполне допустимо кушать одну ложку меда в день, – заключила она.
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