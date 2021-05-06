Нутрициолог объяснила, какие перекусы больше всего вредят организму

Нутрициолог Ксения Черная отметила, что в основном перекусы актуальны, если у человека напряженный ритм жизни. На своем YouTube-канале специалист рассказала, почему перекусы принято считать плохой привычкой и какие продукты нежелательны для такого приема пищи.
Она пояснила, что в прошлом у людей не было такой привычки, а сегодня это стало обыденностью.
ЖКТ должен успевать самовосстанавливаться, желудок – синтезировать необходимое количество соляной кислоты, желчный пузырь должен накопить желчь, поджелудочная железа должна быть готова выдать необходимую порцию ферментов – только тогда еда будет полноценно перевариваться.
– А если вы плотно позавтракали, а спустя 2 часа пьете чай с булочкой или десертом, потом у вас обед, спустя время банан, ужин, а еще и ночной поход к холодильнику, ваш ЖКТ находится в хаосе от того, что и в каком количестве вы кушаете.
Плохой привычкой, как отметила специалист по правильному питанию, перекус считается по нескольким причинам.
Во-первых, после 6–7 вечера ЖКТ работает медленно и все, что вы кушаете, плохо переваривается. Чтобы во время сна организм восстанавливался, нужно следить за уровнем инсулина организма. А ночные походы к холодильнику обычно подразумевают чаепитие с чем-нибудь сладким, бутерброд, фрукт. То есть перед сном и взлетает уровень инсулина и глюкозы. Она отметила, что при таком раскладе человеку может быть трудно заснуть, о похудении также можно забыть.
– Здоровому человеку, который придерживается полноценного рациона, перекусы не нужны. Они уместны, если вы профессиональный спортсмен, если у вас есть обостренные заболевания ЖКТ, при соблюдении лечебного питания, – объяснила Ксения Черная.
К самому плохому перекусу нутрициолог отнесла чай с булочкой либо печеньем: так повышается уровень инсулина и глюкозы.
– Если вы хотите пить чай – пожалуйста. При голоде нужно кушать полноценную еду, – отметила она.
Ксения Черная сказала, что популярные фитнес-батончики также не подходят для перекуса: они содержат злаки, мед, фруктозу, сахарозаменители.
Фрукты также нежелательны для перекуса: в них содержится глюкоза и фруктоза. Это также поднимает уровень глюкозы в крови.
– Лучше присоединять фрукты к основному приему пищи. Либо добавляйте к ним орехи либо семена, чтобы не допустить скачка глюкозы, – сказала эксперт.
Специалист рассказала и о правильных перекусах. В них должны содержаться белки, жиры и клетчатка. Например, это может быть салат с морепродуктами или овощной, заправленный оливковым маслом с семенами. Также она посоветовала кушать яйцо с авокадо, кусочки вареной курицы – с зеленью. Могут быть и полезные кексы, например из кокосовой муки.
Фото: pixabay.com
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Нутрициолог объяснила, какие перекусы больше всего вредят организму
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