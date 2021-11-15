Нутрициолог назвала полезные заменители молока

Чем можно заменить молоко и кисломолочные продукты, объяснила нутрициолог Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале.
Специалист по правильному питанию подчеркнула, что существует много негативных проявлений, связанных с употреблением молока и кисломолочной продукции.
– Особенно это касается тех людей, которые имеют проблемы с казеином и лактозной недостаточностью, аутоиммунные заболевания. Последствия могут быть разные: кандидоз, проблемы с кожей, суставами, – пояснила она.
Нутрициолог рассказала об одном из исследований, в котором приняли участие около 70 тыс. женщин в возрасте 34–59 лет. Те, кто употреблял молоко и кисломолочные продукты, имели более хрупкие кости и проблемы с суставами. Остальные – более здоровую костную систему.
Отказываясь от молока, многие задаются вопросом, откуда получать кальций.
– Есть большая разница между парным молоком и пастеризованным. В парном кальций содержится в органической форме, а в процессе пастеризации кальций приобретает неорганическую форму и практически не усваивается организмом. Кальций должен иметь органическую форму. Основной его источник – листовая зелень, зеленые и темно-зеленые овощи. То есть различные виды капусты, особенно брокколи. Чемпионы по содержанию кальция – китайская капуста и все виды зелени: петрушка, укроп, базилик, кинза. Кальций содержится и в сардинах или анчоусах. В большом количестве он есть в орехах, – рассказала она.
Эксперт напомнила, что молоко и кисломолочные продукты являются источником животных белков и жиров.
– Отказываясь от них, многие жалуются, что теряют чувство сытости. К источникам животных белков и жиров относятся яйца, рыба, жирная рыба, печень трески, масло печени трески. Также топленое масло, которое в отличие от сливочного не содержит лактозу и казеин. В этом списке – сало и субпродукты. Молочнокислые бактерии мы можем получить из других продуктов, которые не содержат лактозу и казеин. Это традиционные квашеные овощи: капуста, помидоры, огурцы, – объяснила нутрициолог.
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