Нутрициолог назвала неочевидные продукты для сохранения зрения

Нутрициолог Анна Павлычева рассказала, какие продукты помогут улучшить зрение, сообщает РИА Новости.
Для улучшения зрения, как считает специалист, эффективен витамин А. Он участвует в синтезе основных зрительных пигментов, в том числе ответственных за сумеречное зрение. В форме ретинола витамин содержится в яйцах, говяжьей печени и красной икре.
– А вот его предшественник – бета-каротин – в тыкве, моркови, батате, перце, абрикосе, – пояснила эксперт. – Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). В большом количестве они содержатся в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах (зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза). Витамином Е богаты орехи, семечки, сливочное масло. Лютеин содержится в шпинате, петрушке и яйцах. Шпинат, кстати, помимо лютеина содержит и зеаксантин, который уменьшает риск развития возрастной макулярной дегенерации.
Кроме того, Анна Павлычева отметила, что в сетчатке глаза содержится большое количество жирных кислот омега-3, поэтому их в рационе должно быть достаточно.
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