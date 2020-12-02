Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может задуматься о возобновлении карьеры за 100 миллионов долларов. Об этом сам боец заявил на сегодняшней пресс-конференции, сообщает ТАСС.
Хабиб Нурмагомедов, напомним, объявил об окончании карьеры 24 октября – после того, как победил Джастина Гэтжи из США на крупном турнире в Абу-Даби.
"Если решил завершать, завершай. Но Дэйна (Уайт, глава Абсолютного бойцовского чемпионата. – Прим. ТАСС), скорее всего, предложит деньги. Если, допустим, это будет 100 миллионов долларов, то это будет проблема для решения. Посмотрим, что он предложит", – сказал спортсмен.
Ранее была анонсирована встреча Хабиба Нурмагомедова и Дэйны Уайта, которая может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.
Нурмагомедов провел в UFC 29 боев и при этом не потерпел ни одного поражения.
Фото: ТАСС
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Нурмагомедов заявил, что может задуматься о возобновлении карьеры за 100 миллионов долларов
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