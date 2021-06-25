Нурмагомедов вернулся к тренировкам

, – подписал видео один из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. Россиянин выиграл все 29 проведенных в MMA поединков.