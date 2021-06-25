Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте объявил о том, что вернулся к активным тренировкам.
«Что-то эти перелеты и встречи расслабили меня. С завтрашнего дня начинаю, а точнее, уже начал», – подписал видео один из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. Россиянин выиграл все 29 проведенных в MMA поединков.
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Нурмагомедов вернулся к тренировкам
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