Нурмагомедов готов провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в легком весе, не отказался от проведения боя с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля при условии, что ему позволят вылететь из страны.

«Если мне сейчас назовут локацию, и я смогу вылететь из России, то поединок с Фергюсоном обязательно состоится", – заявил российский спортсмен в интервью ESPN. При этом он посетовал на непрофессионализм организаторов. «Осталось 16 дней до боя, а организаторы соревнований до сих пор не определились, где они будут проходить. Это непрофессионально с их стороны».

Нурмагомедов заявил, что тренируется сейчас дважды в день, пишут vesti. «Я являюсь главной звездой UFC и непобежденным чемпионом. Этот бой очень важен для меня. Но мне необходимо знать место проведения турнира, чтобы определиться с перелетом, решить вопрос с акклиматизацией и прочими нюансами".

Напомним, ранее Нурмагомедов написал на своей странице в соцсети, что бой с Фергюсоном 18 апреля не состоится. Его американский соперник в свою очередь потребовал лишить россиянина чемпионского пояса.

UFC пытается организовать этот бой с 2015 года. Соперники несколько раз снимались с поединка из-за травм и проблем со здоровьем.

31-летний Хабиб Нурмагомедов в смешанных единоборствах одержал 28 побед и не потерпел пока ни одного поражения. Его 36-летний противник из 28 проведенных боев выиграл 25.