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  2. Нумеролог, астролог и экстрасенс сделали прогноз, когда закончится пандемия

Нумеролог, астролог и экстрасенс сделали прогноз, когда закончится пандемия

В эфире нового выпуска YouTube-канала "FAMETIME TV" эксперты предположили, когда может завершиться пандемия COVID-19. 

Фото: pixabay.com

– С 2020 года начался переход энергий на более высокую частоту. То есть сейчас рождаются более энергичные люди. У них безумная сила мысли: все, о чем они будут размышлять, проявится в пространстве. Получается, что 2020 год – это начало своего рода квантового скачка, после которого мы все проснулись. Многие наконец-то встали на свой истинный путь. Если сложить все цифры 2020 года, мы получаем четверку. А эта цифра в нумерологии всегда связана с темой здоровья. Основными уроками года стали энергичность, решимость, скорость в принятии решений. В 2022-м по-прежнему есть двойки, которые отвечают за здоровье. Любая пандемия живет около трех лет, поэтому в этом или следующем году есть все шансы, что она нас покинет. По моим расчетам, в 2022-м людям будет уже не до нее, но в хорошем смысле, – объяснила она. 

Экстрасенс Виктория Райдос сделала свой прогноз о конце пандемии:

- За последние два года мир сильно изменился, пандемия коронавируса вряд-ли уйдет. Придется продолжать адаптироваться и в этом жить. Но мы станем более устойчивыми, до мая будет наблюдаться некая стагнация, а с наступлением лета мы получим больше свободы. Перемен будет много, но COVID-19 никуда не уйдет. 

Астролог Кали Шанкар считает, что коронавирус "сойдет на нет" : 

- Даже если он не исчезнет полностью, его популяризация уже будет не такая серьезная. Возможно, коронавирус станет нормой. 
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