"Нулевым пациентом" с новым коронавирусом была сотрудница лаборатории в Ухане

Так называемым "нулевым пациентом", с которого началась пандемия нового коронавируса, была сотрудница лаборатории вирусологии в китайском Ухане, утверждает Fox News. Якобы из-за нарушения правил техники безопасности была инфицирована практикантка лаборатории, она заразила своего бойфренда, а тот принес инфекцию на один из местных рынков, откуда и началось масштабное распространение нового коронавируса.





Телеканал, ссылаясь на многочисленные источники, заявляет, что вирус передался сотруднице лаборатории от летучей мыши. При этом источники уточняют, что появление вируса не было результатом разработки биологического оружия, пишет ТАСС.

Эту информацию накануне попросили прокомментировать президента США Дональда Трампа. Глава американской администрации заявил, что слышал эту историю, но пока не намерен ее комментировать. Трамп добавил, что американские власти тщательно изучают ситуацию.