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  2. НЦЭУ: Данные ID-карты будут максимально защищены и их утечка невозможна

НЦЭУ: Данные ID-карты будут максимально защищены и их утечка невозможна

Данные, поступающие с использованием ID-карты максимально защищены и их утечка невозможна. Об этом сообщил первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Сергей Руднев на международном форуме #GBC, который проходит в Минске. 


По его словам, при разработке платформы Единого портала электронных услуг и общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) максимальное внимание уделялось подсистеме информационной безопасности.
 
– Данная система полностью соответствует всем стандартам Беларуси в этой области. При этом сами данные будут храниться в государственных информационных ресурсах, которые находятся в инфраструктуре безопасной обработки данных и соответствуют всем необходимым стандартам. Мы с уверенностью можем сказать, что данные, которые будут поступать с использованием ID-карты или при получении государственных услуг максимально защищены и их утечка невозможна.



 Он также отметил, что на портале электронных услуг сейчас представлено 195 сервисов. Из них 60 административных процедур, которые гражданин или представитель бизнеса может заказать онлайн. При этом Правительством предусмотрен план переноса административных процедур и услуг в электронный вид. Этот план рассчитан на реализацию до 2025 года, и к этому сроку большинство сервисов граждане и бизнес смогут получить онлайн, без посещения государственных учреждений.
 
Среди наиболее популярных услуг, которые переведены в онлайн, он отметил, сервисы Министерства по налогам и сборам: можно посмотреть различную информацию по налогообложению. Популярны и услуги фонда социальной защиты.
 
– В будущем мы собираемся заняться построением не отдельного вида услуг, а сервисов, с помощью которых гражданин онлайн сможет в зависимости от запроса получить все необходимые документы в один клик, – резюмировал Сергей Руднев.


 Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) – уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума – презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия "государство – бизнес – граждане" посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость. 

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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