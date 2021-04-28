НЦЭУ: Данные ID-карты будут максимально защищены и их утечка невозможна

По его словам, при разработке платформы Единого портала электронных услуг и общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) максимальное внимание уделялось подсистеме информационной безопасности.Он также отметил, что на портале электронных услуг сейчас представлено 195 сервисов. Из них 60 административных процедур, которые гражданин или представитель бизнеса может заказать онлайн. При этом Правительством предусмотрен план переноса административных процедур и услуг в электронный вид. Этот план рассчитан на реализацию до 2025 года, и к этому сроку большинство сервисов граждане и бизнес смогут получить онлайн, без посещения государственных учреждений.Среди наиболее популярных услуг, которые переведены в онлайн, он отметил, сервисы Министерства по налогам и сборам: можно посмотреть различную информацию по налогообложению. Популярны и услуги фонда социальной защиты.резюмировал Сергей Руднев.Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) – уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума – презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия "государство – бизнес – граждане" посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость.