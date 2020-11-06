Молодой жилой микрорайон № 11 в Мозыре застраивается в достаточно активном темпе. Очередное строение рассчитано на 176 квартир, возвел панельный дом Мозырский ДСК.
Заместитель председателя Мозырского райисполкома Дмитрий Миллер рассказал, что хозяева у всех квартир уже есть:
- Совсем скоро сюда заселятся 176 семей, ключи уже получены. Примечательно, что 41 квартира построена с господдержкой. Новое жилье у 39 многодетных семей и двух семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Квартиры в новом доме на любой вкус: 1-, 2- и 3-комнатные. Рядом — парковка для автомобилей, а возле подъездов — велопарковки. Подумали строители и о доступной среде, оборудовав комфортные пологие пандусы.
Во время торжественного открытия депутат Палаты представителей Валентина Назаренко отметила, что открытие важных объектов к 7 ноября стало в Мозыре доброй традицией:
- Строительство комфортного доступного жилья — один из основных приоритетов социальной политики государства. Мы рады за молодые семьи, которые получили ключи от новых уютных квартир.
В этом году в Мозыре сдано 65 тысяч квадратных метров жилья.
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Новый жилой дом открыли в Мозыре к 7 ноября
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ