Новый жилой дом открыли в Мозыре к 7 ноября

рассказал, что хозяева у всех квартир уже есть:Квартиры в новом доме на любой вкус: 1-, 2- и 3-комнатные. Рядом — парковка для автомобилей, а возле подъездов — велопарковки. Подумали строители и о доступной среде, оборудовав комфортные пологие пандусы.Во время торжественного открытияотметила, что открытие важных объектов к 7 ноября стало в Мозыре доброй традицией:В этом году в Мозыре сдано 65 тысяч квадратных метров жилья.