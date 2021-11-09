Новый Закон о нотариате и нотариальной деятельности позволит обеспечить защиту персональных данных

Об этом заместитель министра юстиции Николай Старовойтов заявил в ходе заседания шестой сессии Палаты представителей Национального собрания. Сегодня депутаты рассматривают законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» в первом чтении. Обращаясь к парламентариям, замминистра также рассказал, что законопроект направлен на дальнейшее совершенствование регулирования отношений в области осуществления нотариальной деятельности в соответствии с Законом «О защите персональных данных» и предусматривает ряд нововведений исходя из правоприменительной практики.



– Вносимые изменения в законопроект направлены на обеспечение публичного доступа к сведениям о фактах удостоверения доверенности и ее отмены должностными лицами загранучреждений, – отметил Николай Старовойтов. – Как известно, сейчас прямо удостоверять доверенность имеют право только нотариус и уполномоченные лица загранучреждений. Публичный доступ к сведениям по доверенностям, удостоверенным нотариусом, в настоящее время уже обеспечен.

Кроме того, проектом Закона предусматривается исключение согласования с Президентом нашей страны определяемой Правительством предельной численности нотариусов, а также численности нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро.