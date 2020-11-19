Новый заказник появится в Могилеве

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В заказник «Печерский» войдут 10 земельных участков. Их по результатам исследований территории Печерского лесопарка определили ученые из научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам. Заказчиком работ выступил Могилевский горисполком в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016–2020 годы». Итогом работ стала карта-схема заказника местного значения «Печерский», которая согласована всеми заинтересованными службами и городским исполнительным комитетом, проинформировалК концу года вместе с официальным объявлением нового статуса на территории будет введен особый режим. В особенности он коснется ведения здесь хозяйственной деятельности. По словам Игоря Бородько, там и сейчас запрещены сплошные рубки – производятся только санитарные.