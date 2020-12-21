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  2. Новый уполномоченный по делам религий и национальностей: хотелось бы громче слышать голоса конфессий в поддержании традиционных семейных ценностей

Новый уполномоченный по делам религий и национальностей: хотелось бы громче слышать голоса конфессий в поддержании традиционных семейных ценностей

Об этом экс замминистра труда и социальной защиты Александр Румак, назначенный сегодня Уполномоченным по делам религий и национальностей, рассказал журналистам:

– Конфессиональный мир и согласие – это стержень государственной политики. На протяжении многих веков на белорусской земле уживались люди различных национальностей, вероисповеданий, – напомнил он. – И сегодня у нас проживают люди, исповедующие 25 религий, их различные направления. И главное, что государство обеспечивает свободу вероисповедания для каждого человека. Каждый человек выбирает, в какой храм идти. И в нынешнее время нам очень важно не потерять это. Мировая история и нынешнее современное развитие показывают, что именно конфессиональные противоречия зачастую становятся причиной гражданских и внешних войн. Нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть в белорусском обществе.

Отдельно Александр Румак высказался о том, что дела духовные стали в последнее время приобретать в нашей стране некоторое политическое звучание:

– Безусловно, в текущей ситуации в нынешнем году возникали определенные вопросы и звучали оценки о якобы притеснении определенных конфессий. Думаю, что у нас нет никаких причин так заявлять. Ведь в каждом случае конкретные люди отвечали за свои поступки. Я думаю, ни разу не было слышно, чтобы у нас был закрыт какой-то храм. Чтобы люди не имели возможности помолиться, прийти в тот храм, в который они ходили всегда.

Новый Уполномоченный по делам религий и национальностей подчеркнул, что вся его работа на новой должности будет направлена на то, чтобы в нашей стране сохранялась конфессиональное согласие и чтобы конфессии участвовали в социальном служении нашего государства.

– Как показывает мировой опыт, религиозные организации участвуют и в благотворительности, и в социальной поддержке людей, которые нуждаются в этом. Также хотелось бы громче слышать голоса конфессий в поддержании традиционных семейных ценностей, в поддержке рождения детей.

Фото: БЕЛТА

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