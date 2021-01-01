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  2. Новый срок ношения оружия и мораторий на добычу определенных животных: как изменятся правила охоты с 1 января

Новый срок ношения оружия и мораторий на добычу определенных животных: как изменятся правила охоты с 1 января

В первого дня 2021 года в силу вступают основные положения Указа Президента № 345. Они вносят изменения в ряд правовых актов по вопросам охоты и ведения охотничьего хозяйства. Какие именно? Вот список самого главного.

Фото Юрия Мозолевского

В первую очередь Указ вместо действующих Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты документом утверждает два самостоятельных правовых акта: Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства. На что это повлияет? На разделение сфер ответственности. 

Основные связанные с этим изменения таковы. Исключается ответственность охотника за охоту по документам, выданным пользователем охотничьих угодий с нарушением установленного порядка. При этом пользователям угодий дадут возможность исправить ошибочные записи в разрешениях на добычу охотничьих животных нормируемых видов во время охоты. Еще одно новшество – обеспечение в качестве общедоступных не менее 30% территории арендуемых охотничьих угодий.

Фото Андрея Сазонова

Что касается самой охоты, самым главным нововведением можно назвать изменение сроков действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия. Они увеличатся с 3 до 5 лет. Кстати, справка о состоянии здоровья, которая требуется для работы с таким оружием, тоже будет действовать дольше – не 1 год, а 5 лет.

Охотникам важно знать, что увеличатся сроки охоты на оленя пятнистого (добавлен период изъятия с 15 мая по 20 августа) и на сеголеток лося (с 1 по 31 января). Также Указ вводит мораторий на добычу глухаря в Брестской и Гродненской областях на 5 лет и исключает из перечня охотничьих видов в весенний сезон охоты красноголовую чернеть.

Кроме того, с 1 января для любителей охоты упростят работу с необходимыми для этого документами. К примеру, при закрытии разрешения на добычу охотничьего животного или при обнаружении погибшего дикого животного.
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