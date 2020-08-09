Новый соцопрос Ecoom подтвердил высокий уровень поддержки Александра Лукашенко – 78,9%

Социологический опрос Ecoom, проведенный 9 августа 2020 года по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» методом телефонного опроса, свидетельствует о высоком уровне поддержки действующего Главы государства. Республиканская выборка составила 2817 респондентов, статистическая погрешность не превысила 2,5–4%.



Участие в досрочном голосовании приняли в общей сложности более 40% избирателей. При этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относится (по данным предыдущего исследования) более половины населения – 61,4%.



На период проведения опроса электоральные предпочтения граждан в отношении кандидатов в президенты распределились следующим образом.