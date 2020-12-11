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Новый состав правления Белгазпромбанка сформирован

Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" единогласно принял решение о внесении изменений в состав правления банка. Об этом сообщает пресс-служба организации. 


Правление сформировано из действующих сотрудников банка. Исполняющим обязанности председателя правления Белгазпромбанка назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова.

В состав правления также входят исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.

Временная администрация по управлению банком завершила работу 10 декабря в соответствии с постановлением Национального банка от 9 декабря 2020 года № 392.

Правление Белгазпромбанка приняло полномочия по управлению банком 11 декабря.

В пресс-службе отметили, что Белгазпромбанк, сохранив позицию одного из крупнейших частных банков страны, намерен продолжить реализацию своих основных стратегических задач – поддержку малого и среднего бизнеса и розничное кредитование.

Фото: БЕЛТА
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