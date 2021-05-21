Новый смартфон Honor получит чип Snapdragon 778G 5G

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РИА Новости

Отмечается, что первым смартфоном, в который внедрят процессор от Qualcomm, станет Honor 50. Его презентация запланирована на июнь 2021 года. Устройство получит новый чип Snapdragon 778G с интегрированным 5G-модемом.Инсайдеры считают, что старшая в линейке модель Honor 50 Pro получит флагманский чип Snapdragon 888.Среди других особенностей грядущих новинок от Honor называются 50-мегапиксельная камера, телеобъектив и дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц.