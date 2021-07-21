Новый слой с интерактивными 5D-паспортами добавлен на публичную кадастровую карту Беларуси

Фото:

gki.gov.by

Новый слой содержит информацию об объектах недвижимости, на которые составлены 5D-паспорта., – рассказали в пресс-службе.Как отметили в Госкомимуществе, интерактивный 5D-паспорт дает возможность с высокой долей точности оценить внешний и внутренний вид объекта, избежать ошибок при реализации ввода объекта в эксплуатацию, проекта реконструкции и даже сноса объекта, составлении точных расходных смет и планов, оценке затраченных материалов, расстановке технологического оборудования. Также он позволяет контролировать выполнение строительства, то есть осуществлять аудит строительства, на каждом этапе., – добавили в комитете.