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  2. Новый шаг в борьбе с коррупцией: Декрет Президента № 1 рассмотрен Советом Республики

Новый шаг в борьбе с коррупцией: Декрет Президента № 1 рассмотрен Советом Республики

Запятнавшие себя коррупцией должностные лица не смогут после отбытия наказания, а то и вовсе уйдя от него, пересесть в другое «теплое кресло». Декрет Президента от 9 апреля 2020 года № 1 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» рассмотрен сегодня и принят к сведению Советом Республики.

Этот декрет направлен на корректировку отдельных норм президентских декретов от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» и от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины».

Выступившая с докладом по этому вопросу министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич отметила:

— Новый декрет направлен на совершенствование работы с кадрами и обусловлен вступившими в силу изменениями в Трудовой кодекс. А также принципиальной позицией Главы государства по недопустимости пересаживания лиц, освобожденных от должности по дискредитирующим основаниям, в другие руководящие кресла. Он позволит более эффективно выстроить работу государственных органов по безусловному исполнению данного требования.

Также сенаторы намерены рассмотреть сегодня проект Закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», вопрос о присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых к опубликованным произведениям. А также принять решение по ратификации нескольких международных соглашений.

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