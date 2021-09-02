Новый сезон в Большом театре 8 сентября откроет опера "Дзікае паляванне караля Стаха"

Стало известно, чем Большой театр порадует зрителей в 89-м театральном сезоне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
Новый театральный сезон начнется с премьер: 8 и 9 сентября зрителей ожидают два показа новой постановки оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" композитора Владимира Солтана по одноименной повести Владимира Короткевича.
"На традиционной встрече коллектива накануне нового театрального сезона были анонсированы крупные проекты. В их числе Минский международный Рождественский оперный форум в декабре и Большой новогодний бал в январе. Кроме того, будет реализован совместный проект Большого театра и Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" – зимний бал в замке Радзивиллов", – сделали анонс в Большом театре.
На протяжении года театр планирует представить новые постановки – две оперные и две балетные.
– В октябре можно будет посмотреть балет "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина для юных зрителей, в декабре состоится премьера оперы "Самсон и Далила" Камиля Сен-Санса. Следующий оперный спектакль, который мы готовим для наших гостей, – "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти. О четвертом премьерном спектакле сообщим позже, – отметили в театре.
На белорусской сцене появятся и приглашенные солисты из других стран.
– 12 сентября в спектакле "Аида" партию Радамеса исполнит известный российский тенор Михаил Губский. А 16 октября состоится сольный концерт заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой, оркестром будет руководить главный дирижер театра "Нью-Йорк Сити Опера" и Каунасского симфонического оркестра маэстро Константин Орбелян", – рассказали в театре.
Приглашенные артисты будет выступать и на Рождественском оперном форуме.