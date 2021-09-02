Новый сезон в Большом театре 8 сентября откроет опера "Дзікае паляванне караля Стаха"

Новый театральный сезон начнется с премьер: 8 и 9 сентября зрителей ожидают два показа новой постановки оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" композитора Владимира Солтана по одноименной повести Владимира Короткевича."На традиционной встрече коллектива накануне нового театрального сезона были анонсированы крупные проекты. В их числе Минский международный Рождественский оперный форум в декабре и Большой новогодний бал в январе. Кроме того, будет реализован совместный проект Большого театра и Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" – зимний бал в замке Радзивиллов", – сделали анонс в Большом театре.На протяжении года театр планирует представить новые постановки – две оперные и две балетные.– отметили в театре.На белорусской сцене появятся и приглашенные солисты из других стран.– рассказали в театре.Приглашенные артисты будет выступать и на Рождественском оперном форуме.