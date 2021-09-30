Новый резидент "Великого камня" создаст центр электронной коммерции

В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" 30 сентября зарегистрирован новый резидент. Им стало ООО "Технологическая компания Лянгджу Шеньчжень (МСК)". Такая информация размещена на сайте парка.
"Учредитель – Технологическая компания Лянгджу Шеньчжень (КНР) – обладает многолетним опытом работы в трансграничной электронной коммерции и сотрудничества с крупнейшими онлайн-площадками", –говорится в тексте сообщения.
В рамках проекта планируется разработать высокотехнологичную интегрированную платформу электронной коммерции, предназначенную для импорта и экспорта продукции, а также розничной торговли и дистрибуции.
Фото: industrialpark.by