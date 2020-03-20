Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+2 oC
USD: 2.56
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Новый резидент «Великого камня» создаст инфраструктуру для развития инновационных разработок

Новый резидент «Великого камня» создаст инфраструктуру для развития инновационных разработок

В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» сегодня зарегистрировали нового резидента. Дочерняя компания корпорации «Синомач» — Китайская корпорация инжиниринга САМС» создаст зоны научно-технического сотрудничества и инновационных разработок. В рамках проекта в 2020—2021 годах предусмотрено строительство комплекса административных зданий для осуществления научных исследований, а также вспомогательной инфраструктуры.



Как сообщили в Компании по развитию индустриального парка, новый резидент на начальном этапе планирует реализовать четыре научно-исследовательских проекта, связанных с разработками оптических приборов, автомобильных датчиков, полупроводниковых приборов и новых материалов. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Корпорация «Синомач» — один из основных акционеров Компании по развитию индустриального парка. Китайская корпорация инжиниринга САМС, входящая в группу компаний «Синомач», выступает в качестве генерального подрядчика по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры, заводов «МАЗ-Вейчай» и «Зумлион».
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Визит Президента в компанию «Адани», возврат белорусов из «Внуково» и отмена «ТИБО». Главное за пятницу
Стрижка, ремонт ботинок, пошив постельного белья: мы посмотрели, как востребованы на селе услуги бытового обслуживания
Мотоцикл и автомобиль столкнулись в Минске
Гороскоп на 22 марта
США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты
Певец Боно впервые за три года выпустил песню
Певица Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским спустя полгода отношений
В ГКСЭ рассказали, как “оживляют” лица пропавших людей, чьи останки пролежали в земле десятки лет
Беларусь помнит: свидетельствуют очевидцы. Малоизвестные эпизоды хатынской истории
Астрономы измерили силу космических "цунами"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как выглядит паника
Министерство спорта и туризма предлагает поддержать туристическую отрасль
Huawei P40 и P40 Pro впервые показали на официальных изображениях
На «Евровидение» в 2021 году артисты должны подготовить новые песни - организаторы
«Матч ТВ» купило права на показ чемпионата Беларуси по футболу
Психозы можно проанализировать - если вдруг кто, истеря, не знал
"Клуб редакторов": коронавирус бросил новый вызов обществу потребления, которое оказалось к нему не готово
Эксперт: первые меры по защите белорусов от коронавируса начали принимать еще в декабре
Классическая музыка будет играть в поездах минского метро
Минское «Динамо» уступило «Руху» в чемпионате Беларуси по футболу
Вернитесь в "Сваты"! Подписчики Людмилы Артемьевой просят ее вернуться в популярный сериал
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Каждый выживает в одиночку
Авторы
СКАНИРУЙТЕ