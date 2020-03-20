В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» сегодня зарегистрировали нового резидента. Дочерняя компания корпорации «Синомач» — Китайская корпорация инжиниринга САМС» создаст зоны научно-технического сотрудничества и инновационных разработок. В рамках проекта в 2020—2021 годах предусмотрено строительство комплекса административных зданий для осуществления научных исследований, а также вспомогательной инфраструктуры.
Как сообщили в Компании по развитию индустриального парка, новый резидент на начальном этапе планирует реализовать четыре научно-исследовательских проекта, связанных с разработками оптических приборов, автомобильных датчиков, полупроводниковых приборов и новых материалов. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Корпорация «Синомач» — один из основных акционеров Компании по развитию индустриального парка. Китайская корпорация инжиниринга САМС, входящая в группу компаний «Синомач», выступает в качестве генерального подрядчика по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры, заводов «МАЗ-Вейчай» и «Зумлион».
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Новый резидент «Великого камня» создаст инфраструктуру для развития инновационных разработок
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