В Брестской крепости планируют открыть Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Об этом министр обороны Виктор Хренин сообщил журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
– Республиканский центр откроет новые горизонты, ведь он позволит принимать до 300 человек одновременно. Сейчас рассматриваются вопросы круглосуточного пребывания молодежи сроком до 10 дней. В год в лагере смогут побывать около 10–11 тысяч мальчишек и девчонок. Сама энергетика Брестской крепости, возможности инфраструктуры уже дорогого стоят. Задумка состоит в том, чтобы на основе имеющихся зданий, сооружений, с учетом современных технологий создать центр с развитой спортивной, культурной, технологической базой, оборудованный компьютерными классами, мастерскими для реализации творческих возможностей, учебными классами по различным направлениям культуры. Создать базу для мероприятий патриотической направленности для ребят со всех уголков страны, – отметили в пресс-службе Министерства обороны.
Сейчас на базе крепости существует подобный проект. Два года назад в стенах Кобринского укрепления был открыт молодежный патриотический центр. Бывший штаб зарекомендовал себя: познакомиться с историей страны и, конечно же, с военным делом сюда приезжали сотни ребят. Особенной популярностью пользовался летний круглосуточный лагерь, который принимал каждое лето полсотни школьников со всей области.
Фото: БЕЛТА
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Новый Республиканский центр патриотического воспитания молодежи позволит принимать до 300 человек одновременно
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