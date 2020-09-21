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Новый ректор БГМУ Сергей Рубникович: наш медицинский университет может стать лучшим за рубежом

Сегодня Президент согласовал назначение ректоров медицинских университетов страны. БГМУ – главную кузницу медицинских кадров – возглавил Сергей Рубникович, который был заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии БелМАПО.


– Сегодня я чувствую себя волнительно, – признался ректор. – Хотя я работал в стенах университета более 15 лет и знаком практически с каждым в коллективе. Главная задача, которая перед нами стоит, – это повышение качества и эффективности клинической подготовки наших студентов. Выпустим хорошего врача  – улучшится и качество оказания медицинской помощи, здесь все просто. Но за такими высокими словами стоит большой труд всех нас.

По словам ректора, эта глобальная цель будет строиться на определенных задачах.

– А именно, нам предстоит пересмотреть определенные программы, дальше совершенствовать симуляционные центры, которые работают в вузе. Для того, чтобы все высокотехнологичные операции, которые проводятся в стране, сначала отрабатывались на тренажерах. Также предстоит работа с клиническими базами и, конечно, воспитательная работа со студентами. Кроме того, я считаю, что каждый учащийся уже с первого курса должен быть задействован в научно-исследовательских кружках – будем развивать это направление.  Вот такие задачи на ближайшие год-два.


Сергей Петрович уверен, что БГМУ можно сделать лучшим не только в Беларуси, но и за рубежом.

– Наше образование всегда славилось, было одним из лучших, потому что оно практико-ориентированное. Теперь нужно из лучшего медицинского университета страны переходить в статус лучшего университета зарубежья. И нам это под силу.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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