Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты установлен с 10 сентября

В соответствии с Указом от 27 ноября 1995 года № 483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы" с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах августа 2020 года, составляет BYN 286,18. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит BYN 429,27.