При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника BYN 429,27. Данный норматив применяется в Беларуси с 10 сентября, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
В соответствии с Указом от 27 ноября 1995 года № 483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы" с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.
Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах августа 2020 года, составляет BYN 286,18. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит BYN 429,27.
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Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты установлен с 10 сентября
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Фото: Александр КУШНЕР