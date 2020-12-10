Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 декабря

В соответствии с Указом от 27 ноября 1995 года № 483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы" с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.БПМ для трудоспособного населения, установленный в ценах ноября 2020 года, составляет 287,68 рубля. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит 431,52 рубля.