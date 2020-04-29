Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 1 мая

При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели с 1 мая должны бронировать в расчете на одного работника 413,22 рубля, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.





В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы" с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики, пишет БелТА.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах марта 2020 года, составляет 275,48 рубля, 1,5 БПМ это 413,22 рубля.