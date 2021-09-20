Новый председатель Каменецкого райисполкома: Глава государства обратил особое внимание на тему сельскохозяйственных работ

Виталий Кулак, работавший председателем Жабинковского райисполкома, теперь будет возглавлять Каменецкий район. Сегодня после встречи с Главой государства он рассказал, на что обратил внимание Президент. Так, по его словам, речь шла о предстоящем референдуме, который будет проводиться в стране:

– Необходимо людям донести те изменения, которые предлагаются в Конституцию. Дойти до каждого гражданина.





Вторым моментом, по словам Кулака, на который обратил внимание Александр Лукашенко, была тема проведения сельскохозяйственных работ:

– Уборочная кампания зерновых завершена. Но впереди не менее важная работа по уборке кукурузы и севу озимых культур. Конечно, немного сдерживают погодные условия. Но тем не менее предпринимается ряд мер технологических, которые позволяли бы в заданные сроки произвести эти работы. Еще нужно убрать сахарную свеклу. Еще большой кусок работы впереди, – подчеркнул председатель Каменецкого райисполкома.

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