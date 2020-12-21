Об этом Денис Дишук, согласованный на должность председателя Березинского райисполкома, рассказал журналистам:
– Всегда готов общаться, всегда открыт для разговора. Открыт для тех, кто идет со мной в одну ногу.
По словам Денис Дишука, Президент поставил перед ним задачу повысить производительность в сельском хозяйстве, сделать так, чтобы Березинский район добавил не только на фоне Минской области, но и на фоне всей страны.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1490
Новый председатель Березинского райисполкома: всегда открыт для разговора
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter