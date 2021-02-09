Новый православный приход образован в Слуцком районе

Минский облисполком зарегистрировал религиозную общину «Приход храма святого пророка Илии агрогородка Козловичи Слуцкого района Слуцкой епархии Белорусской Православной Церкви», сообщили в Слуцкой епархии БПЦ.
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– Указом епископа Слуцкого и Солигорского Антония на должность настоятеля прихода назначен иерей Александр Щеголютин, – проинформировали в епархии. – Он также является настоятелем прихода храма Архангела Михаила деревни Сороги Слуцкого района.
Козловичи – агрогородок, расположенный в 5 км восточнее райцентра, административный центр Козловичского сельсовета. В 1934 году здесь был создан знаменитый на всю БССР и РСФСР Козловичский народный хор, который называли как Слуцкий хор. Этот коллектив прославился своим первым национальным республиканским концертом на ВДНХ в Москве и другими гастролями по всей территории Беларуси и России. Община прихода храма святого пророка Илии была образована в октябре 2020 года по благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония. Учредительное собрание прошло 1 октября под председательством благочинного Слуцкого церковного округа протоиерея Игоря Штепы.
– Всего в Слуцком районе действуют 20 приходов и один женский монастырь, – напомнили в епархии. – Границы Слуцкого района совпадают с границами одноименного благочиния Слуцкой епархии. Центр благочиния – кафедральный собор Архангела Михаила в Слуцке.
Слуцкая епархия БПЦ была образована решением Священного Синода от 23 октября 2014 года путем выделения из состава Минской епархии. Включена в состав Минской митрополии Белорусского Экзархата. Решение Священного Синода было принято на основании обращения Синода Белорусского Экзархата от 22 сентября 2014 года с предложением об образовании новых епархий в пределах Минской области. Епархия объединяет приходы в пределах Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского и Стародорожского районов Минской области. На территории епархии 105 приходов, имеющих юридическую регистрацию, и 102 храма, имеющих престол. Служение совершают 77 штатных клириков – 71 священник и шесть диаконов.
Слуцк известен в истории как центр удельного княжества, поветовый, уездный, а затем районный центр. Это еще и древний духовный центр и даже оплот православия на белорусской земле.
Фото: архив БЕЛТА
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Новый православный приход образован в Слуцком районе
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