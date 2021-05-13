Об этом журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов после церемонии вручения Президенту верительных грамот во Дворце Независимости:
- Акцент буем делать, прежде всего, на нашей плодотворной, взаимовыгодной, эффективной и совместной работе.
По словам Евгения Лукьянова, в Минске он находится две недели и пока еще входит в курс всех дел. Свое назначение на эту должность он назвал высоким доверием:
- Я счастлив.
Он также призвал не искать лишней политики там, где ее нет. В частности, говоря о поставках белорусских нефтепродуктов через российские порты:
- Бизнес, как и деньги, любят тишину, предсказуемость… Если белорусским партнерам выгодно работать через порты Российской Федерации – мы будем только рады. Тем более, что наша программа перевода транзита на национальные мощности началась 21 год назад. Так что никакой тайны и никакой интриги.
Фото: БЕЛТА
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Новый посол России в Беларуси: акцент будем делать на плодотворной и взаимовыгодной совместной работе
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