Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Республике Беларусь Алексом Гольдманом-Шайманом по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства нашей страны.
Фото: МИД
Стороны обсудили ключевые направления белорусско-израильского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Особое внимание уделено организации двусторонних контактов на высоком уровне, проведению заседания совместного межправительственного комитета, межмидовских политических и консульских консультаций с учетом развития эпидемиологической ситуации.
Посол Израиля выразил благодарность белорусской стороне за принятые меры по оказанию помощи паломникам-хасидам, находившимся в сентябре нынешнего года на территории Беларуси.
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Новый посол Израиля в Беларуси вручил в МИД копии верительных грамот
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