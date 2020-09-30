Новый посол Израиля в Беларуси вручил в МИД копии верительных грамот

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МИД

Стороны обсудили ключевые направления белорусско-израильского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.Особое внимание уделено организации двусторонних контактов на высоком уровне, проведению заседания совместного межправительственного комитета, межмидовских политических и консульских консультаций с учетом развития эпидемиологической ситуации.Посол Израиля выразил благодарность белорусской стороне за принятые меры по оказанию помощи паломникам-хасидам, находившимся в сентябре нынешнего года на территории Беларуси.