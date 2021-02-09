Новый портал Президента удивляет неформальным подходом и новизной – Шпаковский

Сегодня ночью был представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси. Его разработали отечественные ИТ-специалисты. Своими впечатлениями о новом сайте поделился политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Специалист подчеркнул, что пока успел только косвенно оценить портал. Глубокое профессиональное мнение он выскажет позже. Он указал на качественную работу пресс-службы.
– В сравнении с предыдущей версией портал удивляет своим неформальным подходом и новизной. Это будет не статичный сайт, он будет постоянно обновляться и удивлять новыми опциями, – заметил Александр Шпаковский.
Среди ряда обновлений собеседник выделил раздел «Президент без галстука».
– Новости из первых уст всегда интересны. Главы многих государств не афишируют информацию о своей личной жизни. Напомню, за все время правления Александра Лукашенко было много сплетен о его жизни. Сейчас информация о семье и образе жизни белорусского лидера доступна широкой аудитории. И это верный путь: если человек публичный, он должен понимать, что такие аспекты нужно показывать обществу, – поделился мнением гость.
Фото: БЕЛТА
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