В линейке Porsche 911 поколения 992 уже есть версии Carrera, Targa и Turbo, а теперь в гамме появился новый 911 GT3. В спорткар установили мотор от лимитированного 911 Speedster, поэтому машина передвигается на 17 секунд быстрее предшественника, сообщает Motor.ru.
Porsche 911 GT3 приобрел атмосферник 4.0, который практически ничем не отличается от двигателя 911 Speedster и гоночного купе 911 GT3 Cup. В мотор встроили индивидуальные дроссельные заслонки для каждого цилиндра и измененные поршни. Интересно, что отдача сохранилась на уровне кубкового 911-го.
Основой транспортного средства стали шасси 911 Carrera. Однако по сравнению с исходником передняя колея спорткара расширена на 48,3 миллиметра, а в подвеске нет ни одного общего элемента.
Для уменьшения массы транспортного средства крышку багажника, заднее антикрыло с креплением типа «гусиная шея» и спойлер под ним создали из усиленного углеволокном пластика. Установили более легкие стекла, колеса и спортивную выпускную систему с бесступенчатой регулировкой клапанов. Благодаря всем этим новшествам снаряженный вес спорткара сложился на уровне 1418–1435 килограммов.
Стандартно салон автомобиля получит руль с переключателем режимов движения, спортивные кресла, новый селектор трансмиссии, а также «приборку» с режимом Track Screen. Кроме того, транспортное средство будет возможно приобрести с аналоговым секундомером на передней панели и цифровым экраном «приборки».
Фото: Porsche
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Новый Porsche 911 GT3 получил мотор от лимитированного 911 Speedster
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