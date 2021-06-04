Новый поезд Гомель – Москва будет курсировать ежедневно с 10 июня

С 10 июня в ежедневное обращение назначен поезд № 56/55 Гомель – Москва. Из Гомеля в первый рейс поезд отправится в 18:30 и прибудет в Москву в 6:28 на следующий день. Из Москвы поезд отправится 11 июня в 20:28 и прибудет в Гомель в 9:12 следующим утром.Отмечается, что с 16 июля также возобновляется курсирование поезда № 84/83 Гомель – Санкт-Петербург формирования Белорусской железной дороги. Из Гомеля поезд будет отправляться в 17:16 и прибывать в Санкт-Петербург назавтра в 9:42. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с 17 июля в 17:13 и прибывать в Гомель в 9:42 на следующий день. Поезд будет курсировать ежедневно.Напоминаем: с 11 июня из Гродно в составе поездов № 688 Гродно – Минск и № 4 Брест – Москва и с 12 июня из Москвы в составе поездов № 3 Москва – Брест и № 687 Минск – Гродно назначено курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно – Москва – Гродно. Периодичность курсирования через день – по нечетным числам из Гродно и четным из Москвы.