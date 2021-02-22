Новый оперблок открылся в Гомельской городской клинической больнице № 3

В 2010 году эти операционные Гомельской городской клинической больницы № 3 были закрыты предписанием главного санитарного врача города. Для обновления блока была разработана проектно-сметная документация, в 2014-м начались ремонтные работы, но через год они были приостановлены. В 2019 году больницу посещал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, тогда было принято решение о выделении средств на продолжение модернизации.
Была проведена перепланировка помещений, прокладка новых коммуникаций, установлено новое оборудование, рассказывает главный врач больницы Иван Худяков:
– Здесь разместились две операционные акушерско-гинекологического профиля. Установлено современное оборудование: наркозно-дыхательные аппараты, гемодинамические мониторы, гистерорезектоскопический и лапароскопический комплексы, реанимационное оборудование для новорожденных. Учитывая класс аппаратов, можно с уверенностью сказать, что значительно повысится качество оказания медицинских услуг.
На работы и закупку оборудования из областного бюджета было выделено 3,2 миллиона рублей. Открытие операционного блока – лишь первый пусковой комплекс всего объема запланированных работ, которые будут продолжены в этом году над другими помещениями.
Во время торжественного открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что государственная политика сегодня направлена на укрепление здоровья человека – и Гомельская область не остается в стороне.
– За последние пять лет много средств выделено на обновление и усовершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения. В прошлом году мы открыли новое здание Гомельской центральной городской поликлиники, сейчас идет строительство нового корпуса Гомельской городской больницы скорой медицинской помощи. Идет поддержка и районных центров. В этом году мы планируем в полном объеме запустить Хойникскую ЦРБ, родильный дом в Петрикове. В районные больницы будет поставлено шесть аппаратов КТ.
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Новый оперблок открылся в Гомельской городской клинической больнице № 3
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Фото: Анна ПАЩЕНКО