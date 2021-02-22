Новый оперблок открылся в Гомельской городской клинической больнице № 3

Была проведена перепланировка помещений, прокладка новых коммуникаций, установлено новое оборудование, рассказываетНа работы и закупку оборудования из областного бюджета было выделено 3,2 миллиона рублей. Открытие операционного блока – лишь первый пусковой комплекс всего объема запланированных работ, которые будут продолжены в этом году над другими помещениями.Во время торжественного открытияотметил, что государственная политика сегодня направлена на укрепление здоровья человека – и Гомельская область не остается в стороне.